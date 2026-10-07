Бывший сотрудник ЦРУ признал вину в мошенничестве на сумму около $194 млн

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Дэвид Раш признал вину в злоупотреблении служебным положением и использовании государственных средств для личного обогащения путем приобретения золотых слитков на сумму более $40 млн и элитной недвижимости во Флориде, сообщают американские СМИ.

Согласно судебным документам, Раш сфабриковал "совершенно секретную" правительственную программу, чтобы оправдать приобретение элитной недвижимости на юге Флориды, которую он намеревался перепродать с целью получения личной выгоды. Кроме того, он придумал фиктивную "деликатную правительственную операцию", чтобы получить золотые слитки.

По данным министерства юстиции, мошеннические действия Раша нанесли федеральному правительству ущерб в размере около $194 млн.

На слушаниях во вторник прокуроры сообщили, что экс-сотрудник ЦРУ передал сверхсекретную оборонную информацию представителю иностранного правительства.

Раш также признал, что раскрыл "некоторые сведения о тайном информаторе правительства США".

"Раскрытие такой информации может поставить под угрозу безопасность и жизнь источника информации, а также сотрудников правительства США, работающих с этим источником, и лишить правительство США возможности вербовать информаторов, которые полагаются на гарантии абсолютной секретности, предоставляемые правительством США", - говорится в документе, приложенном к заявлению Раша о признании вины.

Информация, о каком иностранном правительстве идет речь, не уточняется.

Прокуратура также обвиняет Раша в том, что он лгал коллегам и государственным подрядчикам о своем военном и академическом образовании.

Рашу грозит до 20 лет лишения свободы, приговор будет вынесен 28 января в Александрии (штат Вирджиния).

Источник: Интерфакс