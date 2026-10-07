Пашинян: У Армении есть юридические основания для расторжения концессии с РЖД
Если правительство Армении решит в одностороннем порядке прекратить концессионный договор по армянским железным дорогам, то юридические основания для этого есть.
Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.
«Мы можем сделать это в любой момент. Но не хотим идти по этому пути», — отметил он.
По словам Пашиняна, армянская сторона намерена в дружественной атмосфере найти взаимовыгодное решение, при котором концессия будет передана или продана стране, приемлемой как для России, так и для Армении.
Источник: Баграмян26
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