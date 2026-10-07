Ереван и Дели обсуждают возможность производства и сборки ракет Pinaka Mk-II в Армении

Ереван и Дели обсуждают возможность организации производства и сборки реактивных снарядов Pinaka Mk-II в Армении, сообщает портал idrw.

По данным портала, если стороны достигнут договоренности, это может стать серьезным толчком для развития оборонно-промышленных связей между двумя государствами и поможет обеспечить более стабильные поставки боеприпасов для растущего артиллерийского потенциала Армении.

Отмечается, что Армения уже приняла на вооружение управляемые ракеты индийского производства Pinaka Mk-II, а также неуправляемые ракеты Pinaka увеличенной дальности. Но пока неясно, какая именно модификация послужит основой для возможной программы собственного производства в Армении.

Считается, что стремление к локальному производству частично обусловлено спецификой современной реактивной артиллерийской войны. Такие системы, как Pinaka, могут расходовать большое количество боеприпасов в ходе продолжительных боевых действий: сборка и производство на местном уровне могут быть особенно полезны для обеспечения запасов и снижения зависимости страны от постоянного импорта.

В рамках потенциального соглашения индийское государственное предприятие оборонного сектора или другая структура индийской оборонной промышленности может предоставить технологическую поддержку, содействие в производстве и обучении армянского персонала.

Производство может быть налажено поэтапно. Источники указывают, что Армения на начальном этапе может рассчитывать на комплектующие и материалы из Индии, еще до того, как постепенно увеличить долю местного производства.

Конкретная модель производства, модификация ракеты и условия передачи технологий пока еще не определены. Об окончательном соглашении пока не объявлено, и масштабы армянского производства будут зависеть от переговоров между сторонами.

Ранее Армения стала закупать у Индии реактивные системы залпового огня Pinaka, гаубицы ATAGS, зенитно-ракетные комплексы Akash, а также радары Swathi.

Источник: Sputnik Армения