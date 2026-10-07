Токаев сменил замминистра обороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего депутата Курултая Татьяну Савельеву заместителем министра обороны Казахстана.

Об этом сообщили в Акорде.

Другим распоряжением глава государства освободил Аскера Бейсенова от должности заместителя министра обороны.

До назначения Савельева была депутатом Курултая. В 2016–2023 годах она занимала должность вице-министра финансов Казахстана. Ряд местных СМИ, ссылаясь на ее послужной список, отмечает, что Савельева будет курировать экономические вопросы в ведомстве.

Назначение произошло на фоне масштабной кадровой перестановки в Министерстве обороны Казахстана после инцидента с гибелью военнослужащих во время военных учений.