В Баку огласили приговор Мехрибан Рагимли

Завершилось судебное разбирательство в отношении консультанта американской German Marshall Fund Мехрибан Рагимли.

Как сообщает "Qafqazinfo", на сегодняшнем заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор.

М. Рагимли была привлечена к уголовной ответственности в рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой в отношении неправительственных организаций. Она обвинялась в легализации (отмывании) крупного имущества, добытого преступным путем, с использованием должностных полномочий.

Суд признал ее виновной по предъявленным обвинениям. Ей назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года (без реального содержания под стражей).

Напомним, что ранее к уголовной ответственности в рамках "дела НПО" были привлечены и другие известные лица.