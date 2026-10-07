В Баку жалуются на сбой в работе системы ТƏBİB - ВИДЕО
«Уже два дня, как наблюдаются перебои в работе системы ТƏBİB».
Как передает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети написала блогер Гюльнар Насибли.
По ее словам, из-за того, что система вышла из строя, в Научно-исследовательском институте травматологии Министерства здравоохранения выстроились многочасовые очереди: «Люди с травмами вынуждены ждать в очередях часами. У пациентов, ожидающих в боли, сдают нервы. Граждане не должны испытывать такие мучения. Верните бумажный период и реестры, цифровизация нам не принесла пользы…»
В связи с данной проблемой мы направили запрос в ТƏBİB.
Мы будем обновлять новость по мере поступления информации.
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