Андрей Сибига: Украина глубоко ценит солидарность и практическую поддержку Азербайджана

Украина глубоко ценит продолжающуюся солидарность и практическую поддержку Азербайджана.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Telegram.

«Еще одна партия жизненно важного энергетического оборудования отправляется из Азербайджана в Украину, включая мощные трансформаторы, 186 км электрических кабелей и другое оборудование, чтобы помочь укрепить устойчивость нашей энергетической системы перед отопительным сезоном. Искреннюю благодарность моему другу министру и народу Азербайджана за то, что они стоят вместе с Украиной», — добавил Сибига.