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Стало известно, как детали американского истребителя F-35 попали в Китай

Редакция 1news08:30 - Сегодня
Стало известно, как детали американского истребителя F-35 попали в Китай

Комплектующие к американскому истребителю пятого поколения F-35 попали в Китай из-за недосмотра сотрудника компании United Parcel Service (UPS), специализирующейся на экспресс-доставке и логистике.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, работник UPS пропустил электронное письмо, в котором говорилось, что маршрут доставки груза не должен был проходить через Гонконг. В письме объяснялось, что в соответствии с Правилами международной торговли оружием (ITAR, International Traffic in Arms Regulations) детали — фонарь кабины истребителя и люк отсека для размещения вооружений — не могли проходить транзитом через некоторые страны.

Предполагалось, что груз будет доставлен из Австралии в Сан-Франциско, пишет Bloomberg. Согласно его данным, отправка задержалась и, чтобы ускорить доставку, было принято ошибочное решение направить комплектующие через Гонконг.

Как отмечается, члены Конгресса США потребовали проверить глобальную цепочку поставок американских вооружений. Инцидент побудил Пентагон и Госдеп начать расследования, указало агентство.

В военном министерстве США заявили 18 сентября, что американские власти работают над тем, чтобы вернуть груз, расследовать обстоятельства инцидента и внедрить меры предосторожности во избежание повторения такого в будущем.

Источник: ТАСС

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