 Обрушение семиэтажного дома в Стамбуле: спасатели извлекли тело одного погибшего - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Обрушение семиэтажного дома в Стамбуле: спасатели извлекли тело одного погибшего - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news12:17 - Сегодня
Обрушение семиэтажного дома в Стамбуле: спасатели извлекли тело одного погибшего - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Из-под завалов обрушившегося семиэтажного жилого дома в районе Малтепе города Стамбул извлечено тело одного человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие медиа, об этом проинформировало управление губернатора Стамбула.

Сообщается, что в настоящее время продолжаются поиски 3 человек.

09:54

Пять человек спасены после частичного обрушения семиэтажного жилого дома в стамбульском районе Малтепе, еще с четырьмя удалось установить контакт, поиски трех человек продолжаются.

Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.

«Это здание 1987 года постройки. На цокольном этаже находится магазин, шесть этажей используются как жилые. Всего в здании 12 квартир. Согласно данным системы регистрации населения, общее число проживающих составляет 33 человека. В результате обрушения пострадали четыре квартиры на цокольном, первом и втором этажах. По нашим данным, в этих четырех квартирах зарегистрированы в общей сложности 14 человек», - сказал губернатор.

Гюль отметил, что фактическое число людей, находившихся в квартирах в момент обрушения, может отличаться от регистрационных данных. «К настоящему времени мы установили, что двое из этих 14 человек находятся не здесь, а в своих родных городах. Пять человек спасены. С четырьмя удалось установить контакт. Поисково-спасательные работы по еще трем остающимся под завалами продолжаются», - сообщил он.

Губернатор добавил, что причины обрушения здания будут расследованы как в судебном, так и в административном порядке.

Источник: ТАСС

09:05

В районе Малтепе на улице Догу обрушилось семиэтажное здание.

После получения информации о ситуации на место происшествия были направлены пожарные бригады, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям (AFAD), Национальная медицинская спасательная команда (UMKE), полиция и медицинские бригады.

Первые три этажа здания обрушились, а людей, оказавшихся под завалами на верхних этажах, спасли поисково-спасательные группы. Было установлено, что на первом этаже здания располагалась мастерская.

Выяснилось, что в момент обрушения в мастерской никого не было.

Из-под завалов здания был спасен 14-летний мальчик, его состояние, по сообщениям, не представляет угрозы для жизни.

С другой стороны, вокруг здания были приняты меры предосторожности против риска полного обрушения.

Бригады продолжают работу на месте происшествия.

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