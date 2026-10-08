8 октября Израиль закроет британское консульство в Восточном Иерусалиме.

При этом британские дипломаты и члены их семей не будут высланы из страны.

Консульство лишится дипломатического статуса, а около 30 его сотрудников смогут продолжить работу в британском посольстве в Тель-Авиве. Ранее Лондон рассматривал возможность высылки из Великобритании израильских дипломатов в ответ на закрытие консульства.

Решение о закрытии представительства Израиль принял после того, как Великобритания ввела ограничения на торговлю товарами из израильских поселений на Западном берегу. Попытка советника британского премьер-министра по национальной безопасности Джонатана Пауэлла добиться отмены этого решения во время визита в Израиль не привела к соглашению.

Консульство в Восточном Иерусалиме отвечает за отношения Великобритании с палестинцами в Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа, а также оказывает консульские услуги. Его закрытие стало очередным этапом ухудшения отношений между Лондоном и Тель-Авивом.

Источники: The Times, Reuters