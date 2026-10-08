Кыванч Татлытуг объяснил, почему удалился из соцсетей - ВИДЕО

Турецкий актер Кыванч Татлытуг рассказал, почему решил отказаться от социальных сетей. По словам артиста, он закрыл свои аккаунты, потому что ему стало скучно, а освободившееся время посвятил чтению.

«Мне стало скучно, я закрыл свои аккаунты. Не нужно искать в этом какую-то драматичную историю. Вместо этого я пошел и купил два десятка книг, много читал», - объяснил К. Татлытуг свое решение на презентации нового проекта.

Напомним, что в августе Кыванч Татлытуг закрыл страницы в Instagram и X, на которые были подписаны около 5 млн пользователей.

Также актер уточнил, что не стремился таким образом передать аудитории какой-либо скрытый посыл, по его словам, это было исключительно личное решение.