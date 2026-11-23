Бывший президент Сербии Александр Вучич 23 ноября сообщил, что получил угрозы убийством.

«Вчера я получил угрозы убийством. Мне передали четкое и недвусмысленное послание: меня „ликвидируют“», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.

По его словам, угрозы исходили от членов «врачарского клана» — преступной группировки, которую он связывает с действующей властью. Вучич также выразил недоверие полиции, заявив, что не видит смысла обращаться в правоохранительные органы, поскольку они не принимают мер против преступных группировок.