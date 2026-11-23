Севда Гасанова и Егяна Мирзаева рассказывают о том, как начинали свой бизнес, с какими трудностями столкнулись и какие цели помогают им двигаться вперёд.

О запуске своего суши-бизнеса в Баку Севда ханум сообщила коротким объявлением в Instagram: «Мы открываемся!» Егяна ханум же вспоминает, как первую прибыль ресторана «Düşbərə Evi» направили на подготовку молодого человека к поступлению в магистратуру. Одна увидела возможность на рынке, другая превратила желание поддерживать образование в предпринимательский проект.

Идея сделать суши доступнее

Родившаяся и выросшая в Санкт-Петербурге Севда ханум перед открытием бизнеса изучила рынок. Она заметила, что суши, ставшие одним из самых популярных блюд в её родном городе, в Азербайджане ещё не получили такого распространения, и спросила себя: «Почему бы и нет?» Так в 2017 году она решила переехать на родину и открыть в Баку бизнес, предлагающий суши по более доступным ценам.

Одной из трудностей на пути от идеи к её воплощению стали отношения с партнёрами.

«Выстроить равноправные отношения с бизнес-партнёрами было для меня одной из самых сложных задач», — говорит Севда ханум.

По мере роста бизнеса росли ответственность и тревога. Об этой стороне предпринимательства она говорит открыто: «Чем больше становится твой бизнес, тем сильнее страх его потерять». При этом Севда ханум считает умение справляться со страхами и двигаться вперёд важной частью развития.

Сегодня основное место в её бизнесе занимают доставка и сотрудничество с партнёрами. Расширив деятельность ресторана, Севда ханум сосредоточилась на предложении качественных суши по доступным ценам — для повседневных обедов и особых случаев. Удобная доставка продукта клиенту стала основой её бизнес-модели.

От домашней дюшбары к социальному предпринимательству

Путь Егяны Мирзаевой к созданию «Düşbərə Evi» начался ещё в годы её работы преподавателем. Сначала она помогала студентам покупать книги, затем при поддержке друзей и знакомых стала участвовать в оплате подготовки абитуриентов к поступлению.

Начало будущему ресторану было положено дома. Вместе с подругами и студентами Егяна ханум готовила дюшбару и долму на продажу, направляя выручку на благотворительные и просветительские инициативы. Со временем они решили расширить дело и открыть собственный ресторан. Благодаря финансовой поддержке друзей появился «Düşbərə Evi».

Ресторан, работающий при общественном объединении «Cığır», поддерживает женщин, потерявших супругов, и детей, оставшихся без отцовской опеки. Часть доходов направляется на образование молодёжи.

На этом пути команда столкнулась не только с финансовыми трудностями, но и с недоверием окружающих. Егяна ханум вспоминает людей, которые говорили, что добиться успеха в сфере общественного питания у них не получится: «Люди в нас не верили, не доверяли нам. Но мы верили в себя».

С особой гордостью Егяна ханум рассказывает о своей команде. Ресторан даёт женщинам и студентам возможность получить первый опыт работы. Средства выделяются и на развитие профессиональных навыков сотрудников, обучение и психологическую поддержку. Работа здесь становится возможностью зарабатывать и осваивать новые навыки.

Обе предпринимательницы также используют возможности онлайн-продаж для развития своего дела. Их рестораны являются партнёрами Bolt Food и предлагают свои блюда клиентам через платформу.

«Для начинающего предпринимателя важно понимать, какие блюда заказывают чаще и как меняются продажи. Партнёрский портал Bolt Food позволяет анализировать показатели продаж и заказов, отслеживать отзывы клиентов, а также участвовать в акциях и кампаниях, направленных на увеличение продаж. Эти инструменты помогают предпринимателям планировать повседневную работу с учётом спроса, оценивать результаты кампаний и принимать более обоснованные решения для развития бизнеса», — отметила руководитель Bolt Food в Азербайджане Диляра Томтиева.