Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в четвертый раз обратился к королю Филиппу с просьбой принять его отставку.

Об этом сообщает телеканал RTBF.

Несмотря на то что вероятность ухода главы правительства возросла после его предыдущего визита во дворец 16 ноября, окончательное решение пока не гарантировано. Многократные обращения с просьбой об отставке являются частью бельгийской политической практики и используются для оказания давления на оппонентов внутри правящей коалиции.

Ранее Де Вевер уже обращался к монарху на фоне разногласий в коалиции по вопросу бюджета. Король Филипп дважды отказывался принимать отставку премьера, предоставляя ему дополнительное время для достижения договоренностей.