Украина провела морскую операцию у берегов Ливии, в ходе которой были поражены российский корвет «Меркурий» и сухогруз MV ANGARA.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Наши воины задействовали семь морских дронов украинского производства. Несмотря на все попытки противника противодействовать, был потоплен российский корвет „Меркурий“ — это один из новейших их кораблей, его приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны, в 2023 году. Вместе с корветом был уничтожен также и боевой вертолет Ка-27. Второй нашей целью стал российский сухогруз MV ANGARA, который противник использовал для перевозки оружия. Результат — поражен», — отметил Зеленский.

На фоне сообщений об атаке вновь актуализировался вопрос внутреннего раскола Ливии и его влияния на безопасность страны. Исполняющий обязанности главы Минобороны Правительства национального единства Ливии Абдельсалам Зуби заявил, что нападение беспилотных надводных аппаратов на порт Бенгази продемонстрировало угрозу, которую раскол представляет для суверенитета государства.

Он призвал ускорить объединение армии и сформировать профессиональные силы, способные защищать территорию, воздушное пространство и воды Ливии. По его словам, этот процесс не должен зависеть от политических переговоров и соперничества между региональными силами.

Ранее власти в Бенгази сообщили, что целью атаки стало российское судно. По предварительным данным, для нападения использовался безэкипажный надводный аппарат. Министерство здравоохранения правительства в Бенгази сообщило о 10 пострадавших.

ВИДЕО: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21947