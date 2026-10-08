В Москве не исключают использования нового центра обработки данных в Армении против РФ

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов предупредил о возможности использования нового дата-центра в Армении в интересах западных спецслужб против России, Ирана и других стран.

"Подобные центры могут использоваться для выполнения аналитической и разведывательной работы в интересах западных спецслужб, в том числе против Ирана, России и государств Закавказья и Центральной Азии", - сказал Шевцов журналистам. Таким образом он прокомментировал открытие в начале августа в городе Раздане дата-центра искусственного интеллекта компании Firebird AI, работающего на процессорах NVIDIA.

По мнению замсекретаря СБ РФ, "с учетом того, что компания Firebird подчиняется американскому законодательству, спецслужбы США смогут иметь доступ ко всем данным, обрабатываемым на ее серверах". "Это означает, что данные армянских государственных учреждений, компаний и граждан будут доступны США без согласия армянских властей", - отметил Шевцов.

Источник: ТАСС