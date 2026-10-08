Зеленский ответил Рубио: «Закройте ей всю экономику. Зашейте России рот»

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на высказывания госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии реальных возможностей для скорейшего мирного урегулирования и завершения войны.

Выступая с жесткой критикой в адрес текущих подходов западных партнеров, украинский лидер призвал к радикальному усилению санкционного давления и практической поддержки со стороны союзников.

«Закройте ей всю экономику. Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие», — заявил Зеленский, передают украинские СМИ.

Он также обратил внимание на двойные стандарты в вопросах технологической и оборонной помощи, проведя параллели с событиями на Ближнем Востоке:

«Откройте Starlink Украине. Вы же открыли, когда Ирану отвечали. Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. То есть, когда оно вам нужно, значит, оно работает. Для них это ничего не стоит — помочь Украине. И я откровенно говорил: дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать в небе».

По мнению украинского президента, жесткие и решительные шаги Запада могли бы кардинально изменить ситуацию на поле боя за считанные месяцы.

«И тогда Путин сядет за стол переговоров. Почему? Потому что потеряет все. Три, два месяца — все потеряет. А мы ждем, когда китайцы разработают аналог и передадут россиянам. Ну так где тут правда, где здесь честность? Где здесь тупик? Какой тупик? Это называется нежеланием», — резюмировал он.