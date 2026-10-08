Пакистан подтвердил присутствие своих войск в Саудовской Аравии

Пакистан подтвердил присутствие своих военнослужащих в Саудовской Аравии в рамках недавно заключенного договора о взаимной обороне между Эр-Риядом, Исламабадом и Анкарой.

Об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Ахмед Шариф Чоудри.

«Войска Пакистана уже находятся там. Это то, чем я могу с вами поделиться», — сказал Чоудри. По его словам, информация о численности и оснащении пакистанского контингента засекречена.

Генерал отметил, что обязательства Исламабада по обеспечению безопасности Саудовской Аравии являются «абсолютными», а соглашение о коллективной безопасности предусматривает принцип, согласно которому нападение на одного из участников считается нападением на всех.

Чоудри подчеркнул, что пакистанские силы выполняют исключительно оборонительную функцию и предназначены для «коллективного сдерживания». При этом Исламабад продолжает дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности и прекращение эскалации ирано-американского конфликта.

В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканский альянс носит исключительно оборонительный характер, поэтому Анкара не будет направлять войска в другие страны для участия в наступательных действиях.

«Я четко заявляю, что это соглашение касается только обороны. Когда страна, являющаяся подписантом этого соглашения, подвергается нападению, вы должны встать на ее сторону и защитить ее. Это не соглашение о нападении. Турция не будет направлять войска на территорию другой страны для совершения нападения», — сказал Фидан на пресс-конференции в Анкаре с венгерской коллегой Анитой Орбан.

По его словам, сотрудничество в рамках Мекканского соглашения продолжается. Военные делегации стран-участниц будут совместно определять необходимые меры обороны для Саудовской Аравии в оперативной зоне, а также вклад Пакистана и Турции в обеспечение безопасности.

Источник: CNN, ТАСС