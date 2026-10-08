Доклад Конгресса раскрыл рекордные потери авиации США

США потеряли или повредили 81 летательный аппарат в конфликте с Ираном

США потеряли или повредили 81 летательный аппарат самолетного или вертолетного типа с начала боевых действий против Ирана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на обновленный доклад Исследовательской службы Конгресса США.

Согласно документу, среди поврежденной и уничтоженной техники 47 беспилотников, 21 самолет тактической авиации и 13 вертолетов. Из них 54 единицы были уничтожены или признаны безвозвратными боевыми потерями, еще 27 временно выведены из строя и находятся на ремонте.

Общая стоимость утраченной техники оценивается в $1,9–3,3 млрд. Разница в оценке связана с возможными вариантами замены потерянных летательных аппаратов, которые в дальнейшем выберет Министерство обороны США.

Авторы доклада подчеркнули, что приведенные данные являются предварительными и могут измениться из-за режима секретности, продолжающихся боевых действий и сложностей с проверкой информации.