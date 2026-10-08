США никогда не допустят военный конфликт между Турцией и Грецией, обещает Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио считает немыслимым военный конфликт между Турцией и Грецией из-за их разногласий по Эгейскому морю и обещает, что США этого никогда не допустят. Об этом госсекретарь США заявил в интервью греческой газете Kathimerini.

Рубио задали вопрос о том, обязуются ли США вмешаться в ситуацию в случае обострения отношений между Грецией и Турцией в Эгейском море или на Кипре и предотвратят ли они ее резкое ухудшение. «Мне кажется немыслимым, чтобы такое могло произойти, — ответил Рубио. — Это два союзника и два партнера по НАТО, так что это просто не может произойти».

«Это не пойдет на пользу никому, — продолжил госсекретарь. — Это не пойдет на пользу ни Турции, ни Греции, но это также не пойдет на пользу Соединенным Штатам. Поэтому вместо того, чтобы даже думать об этом, я бы просто сказал, что для меня это немыслимо, что-то, чего мы никогда не допустим, и я не верю, что это произойдет», — добавил госсекретарь.

Источник: ТАСС