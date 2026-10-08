Рубио: риск эскалации конфликта может подтолкнуть РФ и Украину к урегулированию

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что существующий, по его мнению, риск эскалации российско-украинского конфликта может подтолкнуть стороны к переговорам об урегулировании.

«Я думаю и надеюсь, что риск эскалации подтолкнет стороны к тому, чтобы они сели за стол переговоров и проявили готовность прекратить эту войну путем переговоров», - сказал он на пресс-конференции в Лиссабоне, где находится с визитом.

Рубио отметил, что есть риск эскалации данного конфликта и его перерастания в «намного более опасный» региональный конфликт.

«Это очень опасная война. Чрезвычайно опасная война, поскольку, откровенно говоря, сейчас ситуация, похоже, зашла в тупик, а такие ситуации очень опасны, поскольку выйти из них можно только двумя способами, - сказал он. - Первый вариант предполагает урегулирование путем переговоров, при котором каждой из сторон придется пойти на определенные уступки ради достижения мира <...>. Другой способ выхода из тупика - эскалация. Одна из сторон или обе стороны усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупика, и это очень опасно».

При этом госсекретарь отметил, что Вашингтон продолжит прикладывать усилия, чтобы способствовать урегулированию на основе переговоров и положить конец этому конфликту.

«Мы пытались и продолжим пытаться сделать все, что в наших силах, чтобы содействовать прекращению войны путем переговоров», - подчеркнул он.

В то же время он заявил, что Вашингтонская администрация прекратит содействовать урегулированию, если посчитает, что это не даст результатов.

«Мы не будем вкладываться в бессмысленные процессы, если не можем добиться прогресса. Во многих случаях это оказывалось контрпродуктивным. Но мы бы хотели, чтобы эта война завершилась путем переговоров, чтобы урегулирование было достигнуто на постоянной основе, было прочным и справедливым. И мы привержены тому, чтобы и далее добиваться этого», - добавил госсекретарь США.

Источник: ТАСС