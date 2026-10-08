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Трамп: США не будут бить по Ирану до ноябрьских выборов в Конгресс

Редакция 1news22:00 - Сегодня
Трамп: США не будут бить по Ирану до ноябрьских выборов в Конгресс

Соединенные Штаты не намерены наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я хочу всем ясно дать понять, что, хотя Иран в очень плохом положении как в экономическом, так и в военном отношении, и хотя блокада останется в полной мере в силе, а нефть поступает через Ормузский пролив в рекордных объемах <...>, мы не будем атаковать Иран в какой-либо момент до промежуточных выборов, которые состоятся в США 3 ноября", — написал он в Truth Social. По словам Трампа, через пролив минувшей ночью транспортировали 22 млн баррелей нефти, и "ни один баррель не поступает в Иран или из него". Американский лидер также заверил, что "Иран никогда не будет иметь ядерное оружие".

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