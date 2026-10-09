 В Японии произошла утечка данных около 14 млн пользователей сервиса Sky Ticket | 1news.az | Новости
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В Японии произошла утечка данных около 14 млн пользователей сервиса Sky Ticket

Редакция 1news08:50 - Сегодня
В Японии произошла утечка данных около 14 млн пользователей сервиса Sky Ticket

Несанкционированный доступ к системе японского агрегатора продажи авиабилетов Sky Ticket привел к утечке данных порядка 14 млн пользователей.

Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Подчеркивается, что похищенные данные включают в себя имена, почтовые адреса, данные о банковских счетах и даже пароли. Сама Sky Ticket также объявила об утечке информации, не разглашая точное число похищенных данных. В компании принесли извинения и сообщили, что пользователям были направлены письма с просьбой сменить пароли.

Ранее 9 октября также стало известно о крупной утечке пользовательской информации в сети комиссионных магазинов Book Off — были похищены закрытые данные порядка 6,4 млн пользователей.

Число случаев несанкционированного доступа к информационным системам японских компаний в 2026 году достигло рекордного уровня. За девять месяцев 2026 года число хакерских атак на компании, предприятия и объекты госорганов в стране превысило 600 — больше, чем за весь 2025 год (593 случая). Эксперты отмечают, что одним из факторов увеличения числа успешных хакерских атак может быть использование искусственного интеллекта, хотя прямая связь с конкретными инцидентами пока не установлена. В сентябре число таких атак также резко возросло — сообщения об утечках данных пользователей поступают от компаний на ежедневной основе.

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