Экс-глава войск полиции Армении обвинен в летальном применении спецсредств 1 марта 2008 года

Генпрокуратура Армении передала в суд уголовное дело против экс-командующего (2003-2008 гг.) войсками полиции Григора Григоряна.

По материалам дела, 1 марта 2008 года, во время столкновений оппозиционных демонстрантов с силами правопорядка Григорян отдал полицейским приказ применить против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом «Черемуха-7» из карабинов «КС-23» (невзирая на то, что «Черемуха-7» предназначена для применения в закрытых пространствах, а данные гранаты были просрочены). В результате трое демонстрантов погибли, двое получили серьезные травмы, один — средней тяжести.

Дело «1 марта» связано с событиями 2008 года, когда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, оспаривавшие официальные итоги голосования, начали массовые акции протеста. В ходе столкновений между демонстрантами и силовиками погибли десять человек.

Источник: Sputnik Армения