«Не военнопленные, а жертвы обмана»: африканские страны требуют от Украины вернуть на родину своих граждан

Африканские страны добиваются от Украины признания граждан, воевавших на стороне России, жертвами торговли людьми, а не военнопленными.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Кении ведет переговоры о возвращении своих граждан. Глава МИД страны Мусалия Мудавади заявил, что они «сообщают о вербовке под ложными предлогами трудоустройства». К этому призыву также присоединились Зимбабве и Ботсвана.

По данным Bloomberg, в украинских лагерях для военнопленных находятся не менее 213 иностранцев, в том числе 37 граждан африканских стран.

Мудавади сообщил, что Кения ведет переговоры о возвращении пяти граждан в возрасте от 23 лет. По его словам, президент страны Уильям Руто уже обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским. Ранее МИД Ботсваны заявил о намерении вернуть на родину одного своего гражданина.

Представители африканских государств утверждают, что некоторые их граждане попали в Россию обманным путем, после чего их принудили к военной службе. По словам официальных лиц, мужчинам обещали гражданскую работу, в том числе водителями, охранниками и поварами.

Мудавади подчеркнул, что Кения добивается признания этих мужчин «жертвами международной торговли людьми», а не военнопленными. По его данным, около 84 граждан Кении погибли или пропали без вести в ходе войны в Украине, еще 34 находятся в России на лечении после ранений. Всего, по словам министра, на родину уже вернулись 62 кенийца, участвовавших в боевых действиях.

Украина утверждает, что Россия завербовала более 28 тыс. иностранцев из 135 стран для участия в боевых действиях, свыше 5 тыс. из них погибли. По украинским данным, в плену находятся граждане 51 страны.

Россия публично не признавала масштабную вербовку иностранных граждан, заявляя, что располагает достаточными людскими ресурсами для ведения войны.

Перспективы возвращения африканцев остаются неопределенными: Украина считает их военнопленными, подлежащими обмену на украинских граждан, удерживаемых Россией.