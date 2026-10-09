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Сами Юсуф представил музыкальное признание в любви Карабаху - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:08 - Сегодня
Сами Юсуф представил музыкальное признание в любви Карабаху - ВИДЕО

Всемирно известный британский певец азербайджанского происхождения Сами Юсуф объявил о выходе официальной аудиоверсии композиции «Qarabağımsan», над которой работал в течение нескольких лет.

В публикации в социальных сетях артист рассказал, что песня была создана как его музыкальный отклик на войну в Карабахе. По словам С.Юсуфа, композиция стала признанием в любви жителям Карабаха и этому краю, который подарил азербайджанской музыке многих выдающихся исполнителей.

Текст песни написала Айтен Исмиханова, которую С.Юсуф поблагодарил за то, что она отразила в словах суть композиции. Музыкант также поделился подробностями работы над композицией: запись проходила дистанционно во время пандемии COVID-19, а участники проекта - музыканты и артисты хора - работали из разных мест в течение многих дней и ночей. Среди них были представители Государственной филармонии и исполнители на традиционных азербайджанских инструментах.

Сами Юсуф выразил благодарность Министерству культуры Азербайджана, выступившему заказчиком произведения, профессору Севде Мамедалиевой, а также всем музыкантам и солистам, участвовавшим в его создании.

«Эта песня принадлежит вам», - обратился артист к жителям Карабаха и всему азербайджанскому народу, поблагодарив их за стойкость, самоотверженность и преданность своим ценностям.

«На самом деле это не первая наша совместная работа с Сами Юсуфом. Наше творческое сотрудничество началось ещё в 2019 году, когда в Азербайджане проходила 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На церемонии открытия Сами Юсуф выступил с большим сольным концертом - это было действительно грандиозное шоу. Когда Сами Юсуф приехал в Баку, у него уже была написана музыка к песне об Азербайджане, и меня пригласили написать к ней слова. Так появилась наша первая совместная песня - «Azərbaycan» - отмечает в комментарии 1news.az автор слов песни «Qarabağımsan» Айтен Исмиханова.

По словам А.Исмихановой, работа с Сами Юсуфом была очень интересной: она отметила его интеллигентность, теплоту, ответственность и открытость к творческим идеям. Особое впечатление на неё произвело внимательное отношение музыканта к азербайджанскому языку — несмотря на то что он знает язык, он тщательно уточнял произношение, ударения и смысл каждого слова. Такой подход оказался близок самой А.Исмихановой, которая также придаёт большое значение точности слова, его звучанию и гармоничному сочетанию с музыкой. По её мнению, именно это помогло им быстро найти творческое взаимопонимание.

Автор слов рассказала, что у песни «Qarabağımsan» есть совершенно особенная предыстория: «Спустя некоторое время после того концерта у Сами Юсуфа был день рождения. Он уже уехал из Азербайджана, и все участники нашего большого проекта записывали для него видеопоздравления. В своём обращении я, помимо пожеланий здоровья и новых творческих успехов, сказала ему: «Сами-бей, я желаю, чтобы мы вернули Карабах, чтобы вы написали песню о Карабахе, а я написала к ней слова». Тогда никто из нас не мог знать, насколько пророческими окажутся эти слова. В 2020 году началась 44-дневная Отечественная война. Азербайджан вернул свои земли.

И однажды мне позвонил Фархад Фарзалиев, который тесно общается с Сами Юсуфом, и сказал: «Сами не забыл то, что ты ему тогда пожелала». Так началась работа над «Qarabağımsan».

По словам Айтен Исмихановой, работа над композицией проходила во время пандемии и локдауна: участники проекта находились в разных странах и работали дистанционно. Сами Юсуф прислал ей музыку, после чего она написала текст, а музыканты записывали свои партии каждый на своей стороне. По её словам, это был масштабный и сложный процесс, объединивший множество талантливых исполнителей. А.Исмиханова также отметила, что выход «Qarabağımsan» стал для неё очень волнительным событием. Она рада, что песня, история которой началась с простого пожелания вернуть Карабах, спустя столько времени наконец нашла своего слушателя.

«Наверное, именно поэтому для меня «Qarabağımsan» - гораздо больше, чем просто ещё одна песня. У неё есть своя история, своя судьба и, самое главное, осуществившееся пожелание» - подчеркивает Айтен Исмиханова.

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