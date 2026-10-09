На ЛВДС «Самара» горят резервуары после атаки

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) «Самара» горят четыре резервуара, еще один продолжает тлеть после предыдущей атаки.

Как сообщает Exilenova+, в результате удара 8 октября 2026 года на площадке нефтеперекачивающей станции «Самара-2» полностью выгорают четыре резервуара типа РВСПК-50000.

На площадке НПС «Самара-1» продолжает тлеть резервуар РВС-20000, поврежденный 2 октября.

По данным источника, потеря такого количества резервуаров может существенно повлиять на работоспособность станции.

ФОТО: Telegram: View @exilenova_plus