Дочь певицы Гюллю приговорили к пожизненному заключению за убийство матери

Дочь турецкой певицы Гюллю - Тугьян Улькем Гюльтер - приговорена к пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами по делу о гибели матери.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на NTV, решение было вынесено 9 октября в суде по тяжким уголовным делам Яловы. Т.У.Гюльтер признали виновной в умышленном убийстве матери с предварительным умыслом. После оглашения приговора женщина расплакалась.

В ходе судебного разбирательства адвокаты семьи певицы представили записи с камер наблюдения, сделанные в ночь происшествия. По их версии, видеоматериалы указывают на то, что Т.У.Гюльтер действовала совместно с подругой Султан Нур Улу. Защита семьи потребовала привлечь и ее к ответственности в качестве обвиняемой, а не рассматривать ее лишь как свидетельницу.

Адвокаты Т.У.Гюльтер, в свою очередь, заявили, что на записях видно, как певица передвигалась, держась за стены, а пол мог быть скользким. Сама подсудимая отрицала обвинения и утверждала, что не видела, как мать упала из окна.

«Если бы я увидела, то удержала бы ее», - заявила Т.У.Гюльтер в суде, назвав обвинения клеветой и сказав, что потеряла не только мать, но и близкого друга.

Певица Гюллю, настоящее имя которой Гюль Тут, погибла 26 сентября 2025 года, упав из окна квартиры на шестом этаже в Ялове. Ей было 52 года.

Феликс Вишневецкий