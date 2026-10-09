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Глава МИД Латвии встретилась с послом Азербайджана

Редакция 1news19:01 - Сегодня
Глава МИД Латвии встретилась с послом Азербайджана

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже встретилась с новоназначенным послом Азербайджана в этой стране Нарминой Мустафаевой.

Oб этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Латвии в социальной сети X.

Сообщается, что глава МИД встретилась также с новоназначенными послами Финляндии, Италии, Норвегии, Испании, Турции, Сербии и Грузии в Латвии.

На встрече была выражена благодарность союзникам по НАТО за их вклад в укрепление безопасности восточного фланга альянса.

Стороны обсудили вопросы укрепления безопасности границ Европейского союза и НАТО, а также продолжения решительной поддержки Украины.

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