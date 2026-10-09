Россия сократила квоту на временное проживание иностранцев в 2027 году

Правительство России утвердило квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание (РВП) на 2027 год. Она составит 3010 разрешений.

Соответствующее решение закреплено в правительственном документе. При этом резерв квоты сократили с 1140 до 900 разрешений.

Больше всего разрешений выделено Москве — 500, а также Московской области — 250. Квоту для Санкт-Петербурга уменьшили со 100 до 50, а для Ленинградской области — с 50 до 25 разрешений.

Наименьшие квоты — по пять разрешений — предусмотрены для Еврейской автономной области, республик Тыва и Хакасия, а также Костромской области.

Квоты утверждаются ежегодно на основании предложений региональных властей с учетом миграционной ситуации и экономического положения субъектов РФ.

При этом некоторые категории иностранцев могут получить РВП вне установленной квоты. В их числе — участники государственной программы переселения соотечественников и члены их семей, отдельные категории выпускников российских государственных образовательных организаций, а также иностранцы, состоящие не менее трех лет в браке с гражданином России либо имеющие общего ребенка, рожденного или усыновленного в таком браке.

Таким образом, установленная квота не отражает общего числа иностранных граждан, которые могут проживать в России на основании разрешений на временное проживание.