AZAL приостановил ряд рейсов в Москву

В связи с ограничениями, введенными в воздушном пространстве России, изменилось выполнение ряда рейсов авиакомпании AZAL, запланированных на 9 октября по маршрутам Баку - Москва (Домодедово) - Баку (J2-185/J2-186) и Баку - Москва (Внуково) - Баку (J2-805/J2-806).

Как сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), утренний рейс J2-185 из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. Из-за повторного введения ограничений в воздушном пространстве самолет не смог вернуться в Баку.

Другой утренний рейс - J2-805 из Баку в Москву - вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Действующие ограничения также повлияли на своевременное прибытие самолетов в аэропорты назначения и выполнение последующих рейсов. В связи с этим запланированные на вечер обратные рейсы J2-186 и J2-806 были отложены.

В AZAL заявили, что оперативно отслеживают ситуацию и принимают меры для оказания необходимой помощи пассажирам. Информацию об изменениях в расписании будут доводить до пассажиров через официальные каналы авиакомпании.

В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров и полетов остается главным приоритетом, а все операционные решения принимаются с учетом текущей ситуации и требований безопасности.