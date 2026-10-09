Рубио призвал союзников встать на сторону США в борьбе против МУС
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться прекращения деятельности Международного уголовного суда (МУС), если организация не откажется от своих угроз. Он также призвал союзников США, входящих в состав суда, принять меры против него.
Рубио подчеркнул, что Вашингтон ожидает от союзников, которые полагаются на американских военнослужащих в вопросах обороны, сдерживания МУС.
«Мы ожидаем, что наши союзники, являющиеся членами МУС и полагающиеся на американских военнослужащих в вопросах обороны, обуздают этот суд. Если они этого не сделают, США продолжат кампанию по ликвидации МУС», — заявил госсекретарь.
Напомним, сегодня США ввели санкции против Международного уголовного суда.
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