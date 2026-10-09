В школах Баку начнут проводить мониторинги соблюдения правил ношения формы
В государственных общеобразовательных учреждениях начнутся проверки соблюдения требований к школьной форме и одежде педагогов.
Как говорится в сообщении Управления образования города Баку, в ходе мониторингов проверят соблюдение требований к единой школьной форме для учащихся, установленных соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджана, а также правил одежды для педагогов с учетом характера их профессиональной деятельности и деловой обстановки.
«Контроль за соблюдением правил ношения единой формы в образовательных учреждениях осуществляет руководство школ. Соответствующие вопросы, связанные с формой одежды, обсуждаются и решаются педагогическими советами.
При этом родители несут непосредственную ответственность за то, чтобы дети посещали занятия в установленной школьной форме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основная цель введения единых требований к одежде — формирование в образовательных учреждениях дисциплинированной, аккуратной и равноправной образовательной среды.