В школах Баку начнут проводить мониторинги соблюдения правил ношения формы

В государственных общеобразовательных учреждениях начнутся проверки соблюдения требований к школьной форме и одежде педагогов.

Как говорится в сообщении Управления образования города Баку, в ходе мониторингов проверят соблюдение требований к единой школьной форме для учащихся, установленных соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджана, а также правил одежды для педагогов с учетом характера их профессиональной деятельности и деловой обстановки.

«Контроль за соблюдением правил ношения единой формы в образовательных учреждениях осуществляет руководство школ. Соответствующие вопросы, связанные с формой одежды, обсуждаются и решаются педагогическими советами.

При этом родители несут непосредственную ответственность за то, чтобы дети посещали занятия в установленной школьной форме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная цель введения единых требований к одежде — формирование в образовательных учреждениях дисциплинированной, аккуратной и равноправной образовательной среды.