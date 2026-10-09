В городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Ирана - ФОТО

9 октября в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи и телефонные разговоры президентов Азербайджана и Ирана, а также недавний визит азербайджанской делегации в Исламскую Республику Иран и состоявшиеся обсуждения.

Подчеркнув, что наши страны связывают исторические узы дружбы и родства, Президент Масуд Пезешкиан вновь заявил, что позиция Азербайджана, проявившего себя как дружественное государство и добрый сосед в период событий в Иране, высоко оценивается иранской стороной.

Глава нашего государства отметил, что Иран впервые принимал участие в формате «СНГ плюс» как государство, не являющееся членом Содружества.

На встрече с удовлетворением отмечалось, что работы по реализации проекта Агбенд-Келале находится на завершающей стадии.

В ходе беседы было подчеркнуто, что соответствующие ведомства двух стран продолжают деятельность по претворению в жизнь вопросов развития двустороннего сотрудничества, обсуждавшихся в ходе последней встречи глав государств в столице Кыргызстана Бишкеке.