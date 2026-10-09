 Теймур Мусаев встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Теймур Мусаев встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане - ФОТО

Редакция 1news18:46 - Сегодня
Теймур Мусаев встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане - ФОТО

Министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился с постоянным координатором Организации Объединённых Наций (ООН) в Азербайджане Дмитро Шлапаченко.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи была подчёркнута важность сотрудничества между Азербайджаном и ООН, в том числе совместных проектов и инициатив, реализуемых в сфере здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев поприветствовал гостя и отметил, что между Азербайджаном, ООН и её специализированными учреждениями налажено эффективное сотрудничество в сфере здравоохранения. Он подчеркнул важность сотрудничества с международными партнёрами в целях охраны здоровья населения, повышения качества и доступности медицинских услуг, профилактики заболеваний и укрепления устойчивости системы здравоохранения.

Т. Мусаев рассказал о работе, проводимой в Азербайджане по реализации Целей устойчивого развития ООН, в частности целей, направленных на обеспечение здоровья и благополучия. Министр отметил меры, принимаемые в таких направлениях, как цифровая трансформация в сфере здравоохранения, внедрение современных подходов, развитие медицинских услуг и укрепление человеческого капитала.

В свою очередь, Дмитро Шлапаченко заявил о готовности ООН содействовать развитию сотрудничества в сфере здравоохранения в Азербайджане и дальнейшему укреплению существующего партнёрства. Он подчеркнул важность сотрудничества между министерством здравоохранения Азербайджана и структурами ООН.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам расширения международного сотрудничества в сфере здравоохранения, реализации совместных проектов с соответствующими структурами ООН, продвижения инициатив, направленных на охрану здоровья населения, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
320

Актуально

Хроника

В городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ...

Общество

В Азербайджане начнут проверять школьную форму учеников и одежду педагогов

Мнение

Каспий на грани: какие решения предлагает Азербайджан?

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидаются интенсивные дожди и грозы

Общество

Почему азербайджанские школьники берутся за ножи? Эксперты о причинах подростковой агрессии

В рамках подготовки к международному мероприятию пройдут учения по движению транспортных средств

AZAL приостановил ряд рейсов в Москву

В Азербайджане мать и ее сожитель получили сроки за истязание детей

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

На горизонте - первый всадник: Имя ему - Чума? Что известно о ситуации в Иркутске - объясняет эксперт

В Баку перед школой убит 18-летний юноша - подозреваемый задержан - ОБНОВЛЕНО

Стали известны детали нападения на замдиректора больницы в Абшероне - ОБНОВЛЕНО

Когда поступят пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне?

Последние новости

Почему азербайджанские школьники берутся за ножи? Эксперты о причинах подростковой агрессии

Сегодня, 20:40

В рамках подготовки к международному мероприятию пройдут учения по движению транспортных средств

Сегодня, 20:20

AZAL приостановил ряд рейсов в Москву

Сегодня, 20:03

Россия сократила квоту на временное проживание иностранцев в 2027 году

Сегодня, 19:45

Рубио призвал союзников встать на сторону США в борьбе против МУС

Сегодня, 19:35

В Азербайджане мать и ее сожитель получили сроки за истязание детей

Сегодня, 19:15

Глава МИД Латвии встретилась с послом Азербайджана

Сегодня, 19:01

Теймур Мусаев встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 18:46

США ввели санкции против МУС

Сегодня, 18:31

В школах Баку начнут проводить мониторинги соблюдения правил ношения формы

Сегодня, 18:15

Фигуристы Азербайджана завоевали бронзовую медаль в Казахстане

Сегодня, 18:04

Чемпионат Европы: азербайджанская спортсменка вышла в финал

Сегодня, 17:40

Мирзоян и Фидан обсудили вопросы взаимодействия между Арменией и Турцией

Сегодня, 17:28

КСИР заявил об ударе по танкеру в Ормузском проливе

Сегодня, 17:20

Дочь певицы Гюллю приговорили к пожизненному заключению за убийство матери

Сегодня, 17:18

На ЛВДС «Самара» горят резервуары после атаки

Сегодня, 17:08

В СНГ создадут межгосударственную базу цифровых следов преступлений

Сегодня, 17:06

Арест трех азербайджанцев по делу о крушении судна продлен

Сегодня, 16:50

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Туркменистан

Сегодня, 16:45

В Азербайджане начнут проверять школьную форму учеников и одежду педагогов

Сегодня, 16:40
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55