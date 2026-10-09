Теймур Мусаев встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане - ФОТО

Министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился с постоянным координатором Организации Объединённых Наций (ООН) в Азербайджане Дмитро Шлапаченко.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи была подчёркнута важность сотрудничества между Азербайджаном и ООН, в том числе совместных проектов и инициатив, реализуемых в сфере здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев поприветствовал гостя и отметил, что между Азербайджаном, ООН и её специализированными учреждениями налажено эффективное сотрудничество в сфере здравоохранения. Он подчеркнул важность сотрудничества с международными партнёрами в целях охраны здоровья населения, повышения качества и доступности медицинских услуг, профилактики заболеваний и укрепления устойчивости системы здравоохранения.

Т. Мусаев рассказал о работе, проводимой в Азербайджане по реализации Целей устойчивого развития ООН, в частности целей, направленных на обеспечение здоровья и благополучия. Министр отметил меры, принимаемые в таких направлениях, как цифровая трансформация в сфере здравоохранения, внедрение современных подходов, развитие медицинских услуг и укрепление человеческого капитала.

В свою очередь, Дмитро Шлапаченко заявил о готовности ООН содействовать развитию сотрудничества в сфере здравоохранения в Азербайджане и дальнейшему укреплению существующего партнёрства. Он подчеркнул важность сотрудничества между министерством здравоохранения Азербайджана и структурами ООН.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам расширения международного сотрудничества в сфере здравоохранения, реализации совместных проектов с соответствующими структурами ООН, продвижения инициатив, направленных на охрану здоровья населения, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.