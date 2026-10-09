Арест трех азербайджанцев по делу о крушении судна продлен

Срок ареста трех граждан Азербайджана — Рашада Ибрагимова, Гадира Гулиева и Валеха Гумбатова, задержанных по делу о крушении судна у берегов Северного Кипра, — вновь продлен на семь дней.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджано-Кипрского общества дружбы Орхан Гасаноглу.

Следующее судебное заседание назначено на 16 октября.

Напомним, 30 августа у берегов Гирне на Северном Кипре потерпело крушение судно. В результате происшествия удалось спасти 239 человек, число погибших достигло 26. Поиски пропавших пассажиров продолжаются.

В связи с крушением задержаны девять человек, в том числе трое граждан Азербайджана.