Каспий на грани: какие решения предлагает Азербайджан?

У моря нет привычки предупреждать о переменах заранее.

Просто однажды берег оказывается дальше, чем прежде, мелководье занимает пространство, где еще недавно проходили суда, знакомый пейзаж начинает меняться на глазах. Именно это сегодня происходит с Каспием - морем, вокруг которого веками складывалась жизнь огромного региона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Каспийском экологическом саммите в Туркменистане прямо обозначил масштаб происходящего. «Наблюдается существенное сокращение акватории. Общая площадь морской поверхности уже уменьшилась более чем на 20 тысяч квадратных километров, - подчеркнул глава государства. - Вследствие снижения уровня Каспийского моря только в азербайджанской части Каспия образовалось около 30 тысяч гектаров суши».

Эти тревожные цифры наглядно показывают, насколько серьезной становится угроза Каспию. «Очевидно, что одной из наиболее серьезных проблем Каспия является его обмеление, - констатировал глава государства. - Снижение уровня Каспийского моря продолжается уже многие годы. К сожалению, в последнее время этот процесс заметно ускорился, и ситуация продолжает ухудшаться».

«При сохранении нынешней тенденции последствия могут иметь катастрофический характер», - предупреждает Ильхам Алиев.

Для понимания всей серьезности ситуации необходимо учитывать причины происходящего: «Очевидно, что снижение уровня Каспия связано не только с климатическими изменениями. Одной из главных причин является сокращение речного стока и антропогенные факторы, связанные с хозяйственной деятельностью».

Последствия обмеления уже выходят далеко за пределы экологической сферы, затрагивая экономику, транспортную инфраструктуру и повседневную жизнь людей, проживающих на побережье. Говоря об этом, Ильхам Алиев подчеркнул: «Проблема обмеления имеет не только экологическое измерение. Снижение уровня моря непосредственно затрагивает интересы наших государств, влияет на жизнь людей в прибрежных районах, экономику, транспорт. Мы видим, как отступает береговая линия, меняется экосистема, возникают проблемы в работе портов и других объектов прибрежной инфраструктуры».

На фоне экологических вызовов особую значимость приобретает и стратегическая роль Каспия. Море связывает прикаспийские государства не только географически, но и через торговлю, энергетику и транспортные коридоры. Поэтому его будущее напрямую связано с сохранением региональной стабильности и укреплением сотрудничества между странами.

Именно на этом акцентировал внимание Ильхам Алиев: «На протяжении веков Каспий объединяет наши страны и народы. Сегодня экономическое и стратегическое значение Каспия возрастает еще больше. Через Каспий проходят важные транспортные и энергетические маршруты, реализуются крупные международные проекты. В этих условиях принципиально важно сохранять Каспий пространством мира, стабильности и конструктивного партнерства. Это отвечает интересам всех прикаспийских государств и создает необходимые условия для дальнейшего развития нашего сотрудничества».

Устойчивое сотрудничество прикаспийских государств предполагает и совместную ответственность за состояние моря. Для решения экологических проблем необходимы согласованные действия, подкрепленные прочной правовой основой. «Сохранение уникальной экосистемы Каспия является общей задачей всех прикаспийских государств. За прошедшие годы нашими странами была сформирована широкая договорно-правовая база. Азербайджан является участником практически всех пятисторонних международно-правовых документов. Историческое значение имеет подписанная в 2018 году Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Она стала результатом многолетней совместной работы пяти прикаспийских государств», - так говорит об этом азербайджанский лидер.

Сложившаяся ситуация требует не только осмысления последствий, но и конкретных шагов для решения проблемы. Именно на необходимости совместных действий президент Азербайджана акцентировал внимание еще в 2022 году на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде: «В контексте обмеления Каспийского моря я предложил создать специальные экспертные группы для выявления причин обмеления и определения мер по предотвращению дальнейшего снижения уровня моря. Прошедшие годы подтвердили актуальность этой инициативы. Нам необходимо перейти от общего обсуждения проблемы к созданию постоянно действующего механизма сотрудничества и контроля за выполнением принятых решений. Прежде всего мы должны определить весь комплекс факторов, влияющих на снижение уровня Каспийского моря, и иметь объективную научную оценку дальнейшего развития ситуации».

Однако для выработки эффективных решений важно не только понимать причины обмеления, но и оценивать, как будет развиваться ситуация в долгосрочной перспективе. Именно научный подход и согласованные действия прикаспийских государств должны стать основой для сохранения Каспия и его уникальной экосистемы.

Президент Азербайджана сделал на этом особый акцент, указав на необходимость оценивать возможные долгосрочные последствия происходящих изменений и уже сегодня учитывать их при принятии решений. «Такой подход позволит своевременно принимать необходимые меры и минимизировать последствия дальнейшего снижения уровня моря. Считаем, что необходимая правовая основа, научный потенциал и опыт взаимодействия создают хорошую основу для достижения конкретных практических результатов. Каспий является нашим общим достоянием. Сохранить его уникальную экосистему и передать будущим поколениям является нашей общей ответственностью. Надеюсь, что сегодняшний саммит станет важным шагом на этом пути», - подчеркнул Ильхам Алиев.

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У Каспия нет границ, способных остановить экологические изменения, как нет и отдельного будущего для каждой из стран, расположенных на его берегах. Сохранить море — значит защитить общую природную среду, экономические связи и интересы миллионов людей. И если сегодня отступает вода, то отступать перед необходимостью совместных действий прикаспийские государства не могут.