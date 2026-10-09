Мирзоян и Фидан обсудили вопросы взаимодействия между Арменией и Турцией

Главы МИД Армении и Турции – Арарат Мирзоян и Хакан Фидан – провели в пятницу телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, передает Sputnik Армения.

Отмечается, что министры обсудили вопросы взаимодействия между Арменией и Турцией. Состоялся также обмен мнениями по региональному сотрудничеству.

Накануне глава МИД Армении провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.