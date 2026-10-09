В рамках подготовки к международному мероприятию пройдут учения по движению транспортных средств

В рамках подготовки к международному мероприятию, которое пройдет в Баку 15 октября, в целях обеспечения безопасного и эффективного управления транспортным потоком будут осуществлены учения по движению транспортных средств.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в рамках учений 11 октября в интервале с 8:00 до 13:00 на ряде улиц и проспектов столицы будут применяться временные регулирования движения транспорта. Учения охватят направления улицы Мехти Гусейна, улицы Истиглалийят, проспекта Нефтчиляр, улицы Зарифы Алиевой, улицы Узеира Гаджибейли, улицы Иззетдина Гасаноглу, улицы Юсифа Сафарова, проспекта Гейдара Алиева, улицы Гюляры Гадирбековой и улицы Ниязи.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки в указанную дату, учитывать возможную плотность движения и использовать альтернативные дороги.