 В рамках подготовки к международному мероприятию пройдут учения по движению транспортных средств | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В рамках подготовки к международному мероприятию пройдут учения по движению транспортных средств

Редакция 1news20:20 - Сегодня
В рамках подготовки к международному мероприятию пройдут учения по движению транспортных средств

В рамках подготовки к международному мероприятию, которое пройдет в Баку 15 октября, в целях обеспечения безопасного и эффективного управления транспортным потоком будут осуществлены учения по движению транспортных средств.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в рамках учений 11 октября в интервале с 8:00 до 13:00 на ряде улиц и проспектов столицы будут применяться временные регулирования движения транспорта. Учения охватят направления улицы Мехти Гусейна, улицы Истиглалийят, проспекта Нефтчиляр, улицы Зарифы Алиевой, улицы Узеира Гаджибейли, улицы Иззетдина Гасаноглу, улицы Юсифа Сафарова, проспекта Гейдара Алиева, улицы Гюляры Гадирбековой и улицы Ниязи.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки в указанную дату, учитывать возможную плотность движения и использовать альтернативные дороги.

Поделиться:
146

Актуально

Хроника

В городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ...

Общество

В Азербайджане начнут проверять школьную форму учеников и одежду педагогов

Мнение

Каспий на грани: какие решения предлагает Азербайджан?

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидаются интенсивные дожди и грозы

Общество

Почему азербайджанские школьники берутся за ножи? Эксперты о причинах подростковой агрессии

В рамках подготовки к международному мероприятию пройдут учения по движению транспортных средств

AZAL приостановил ряд рейсов в Москву

В Азербайджане мать и ее сожитель получили сроки за истязание детей

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

На горизонте - первый всадник: Имя ему - Чума? Что известно о ситуации в Иркутске - объясняет эксперт

В Баку убит школьник

Эрдоган открыл бульвар «Азербайджан»

«Нас связал Карабах»: дочь Национального Героя Юрия Ковалёва об отце, любви и возвращении Шуши — СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 1NEWS.AZ

Последние новости

Почему азербайджанские школьники берутся за ножи? Эксперты о причинах подростковой агрессии

Сегодня, 20:40

В рамках подготовки к международному мероприятию пройдут учения по движению транспортных средств

Сегодня, 20:20

AZAL приостановил ряд рейсов в Москву

Сегодня, 20:03

Россия сократила квоту на временное проживание иностранцев в 2027 году

Сегодня, 19:45

Рубио призвал союзников встать на сторону США в борьбе против МУС

Сегодня, 19:35

В Азербайджане мать и ее сожитель получили сроки за истязание детей

Сегодня, 19:15

Глава МИД Латвии встретилась с послом Азербайджана

Сегодня, 19:01

Теймур Мусаев встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 18:46

США ввели санкции против МУС

Сегодня, 18:31

В школах Баку начнут проводить мониторинги соблюдения правил ношения формы

Сегодня, 18:15

Фигуристы Азербайджана завоевали бронзовую медаль в Казахстане

Сегодня, 18:04

Чемпионат Европы: азербайджанская спортсменка вышла в финал

Сегодня, 17:40

Мирзоян и Фидан обсудили вопросы взаимодействия между Арменией и Турцией

Сегодня, 17:28

КСИР заявил об ударе по танкеру в Ормузском проливе

Сегодня, 17:20

Дочь певицы Гюллю приговорили к пожизненному заключению за убийство матери

Сегодня, 17:18

На ЛВДС «Самара» горят резервуары после атаки

Сегодня, 17:08

В СНГ создадут межгосударственную базу цифровых следов преступлений

Сегодня, 17:06

Арест трех азербайджанцев по делу о крушении судна продлен

Сегодня, 16:50

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Туркменистан

Сегодня, 16:45

В Азербайджане начнут проверять школьную форму учеников и одежду педагогов

Сегодня, 16:40
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55