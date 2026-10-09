США ввели санкции против МУС

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщило агентство Reuters.

Санкции введены спустя несколько часов после того, как один из бывших судей МУС Нави Пиллай получила Нобелевскую премию мира.

«Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев. <...> Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против МУС», — говорил Рубио незадолго до официального объявления санкций, отмечают журналисты.