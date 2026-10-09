Погода на субботу: в Баку ожидаются интенсивные дожди и грозы

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 10 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди. Ночью в некоторых местах полуострова осадки могут быть интенсивными и сильными, возможны грозы. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем - 19-21° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град, а в высокогорных районах - снег. В ночь с 9 на 10 октября и утром в некоторых восточных районах осадки могут усилиться. К вечеру дожди постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 20-25° тепла. В горных районах ночью ожидается 2-6°, днем - 7-12° тепла.