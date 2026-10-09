В СНГ создадут межгосударственную базу цифровых следов преступлений

Страны СНГ приняли Концепцию развития информационного взаимодействия в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Документ подписан на заседании Совета глав государств СНГ в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.

С учетом роста криминальных угроз также утвержден план перспективных направлений сотрудничества в сфере противодействия таким преступлениям на 2025–2028 годы.

Концепция предусматривает совершенствование договорно-правовой базы, обмен информацией, проведение экспертных консультаций, научных мероприятий и совместных исследований.

Кроме того, компетентные органы планируют создать межгосударственный банк данных электронных цифровых следов преступлений, разработать предложения по автоматизированному обмену информацией о них и определить подходы к формированию депозитария материалов и практик по профилактике подобных преступлений и правонарушений.

Источник: 24.kg