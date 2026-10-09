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В Азербайджане мать и ее сожитель получили сроки за истязание детей

Редакция 1news19:15 - Сегодня
В Азербайджане мать и ее сожитель получили сроки за истязание детей

В Азербайджане арестованы мать и ее сожитель, которые подвергали ее детей жестоким пыткам.

Как сообщает Qafqazinfo, инциденты происходили преимущественно в поселке Бинагади в Баку и Тертeрском районе.

34-летняя Ч. Рустамова, не ладившая с мужем, забрала 13-летнюю дочь и 8-летнего сына и ушла жить к Т. Аббасову, с которым познакомилась в TikTok. Мужчина был на 11 лет младше нее.

Однако совместная жизнь обернулась для детей настоящим кошмаром. За невыполнение домашних обязанностей, ссоры и шалости мать и отчим подвергали их жестоким издевательствам.

Родная мать прижимала руки детей к раскаленной плите, а нагретой ложкой обжигала им ладони. Рустамова и Аббасов по ночам выгоняли детей из дома и оставляли в темноте, избивали поленьями, ремнем, кулаками и ногами, а также часами не давали им еды и воды.

На этом издевательства не закончились. В последующие дни Аббасов привязывал волосы девочки к части кровати, причиняя ей физические и психологические страдания. Рустамова же ударила дочь предметом по рту и выбила ей зубы.

Не выдержав мучений, дети сбежали из дома. По дороге они попросили телефон у незнакомого человека и позвонили отцу, умоляя его приехать и спасти их. Спустя несколько часов мужчина нашел детей и сразу отвез их в полицию.

Медицинская экспертиза выявила на телах детей многочисленные синяки, шрамы и следы ожогов. Кроме того, у девочки обнаружили перелом руки.

Т. Аббасова и Ч. Рустамову привлекли к уголовной ответственности за истязания, а также причинение вреда здоровью средней тяжести с особой жестокостью и причинением тяжких страданий потерпевшим, находившимся в беспомощном состоянии. Дело было передано в суд.

На судебном заседании Аббасов не признал вину. Он заявил, что с утра до вечера работал разнорабочим и возвращался домой только ночью. По его словам, Рустамова действительно избивала детей, однако сам он их не трогал.

Мать, напротив, признала, что причиняла страдания своим детям. Она раскаялась в содеянном и попросила не отправлять ее в тюрьму, сославшись на то, что у нее есть годовалый ребенок от новых отношений.

Однако пострадавшие дети не простили мать. Они подробно рассказали судье о пережитом и заявили, что издевательствам подвергали их и мать, и Аббасов. Дети попросили привлечь обоих к наказанию.

Тертeрский районный суд признал обвинения доказанными. Аббасова приговорили к четырем годам лишения свободы и взяли под стражу прямо в зале суда. Рустамовой назначили три года лишения свободы, однако исполнение наказания отсрочили до достижения ее малолетним ребенком совершеннолетия.

Прокурор не согласился с решением оставить Рустамову на свободе и подал апелляционный протест. Пострадавшие дети, которые сейчас находятся под опекой родного отца, также выступили за заключение матери под стражу.

В результате Гянджинский апелляционный суд отменил отсрочку исполнения наказания Рустамовой. Ее также арестовали прямо в зале суда.

Суд принял решение и о судьбе годовалого ребенка, оставшегося без попечения родителей после ареста матери и отца. Его необходимые потребности будут обеспечиваться за счет государственного бюджета. Организацию этой работы поручили Комиссии по защите прав детей при главе исполнительной власти, выполняющей функции органа опеки и попечительства.

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