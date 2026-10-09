ЕС высоко оценил гуманитарную помощь Азербайджана Украине

Европейский союз выразил признательность Азербайджану за оказание гуманитарной помощи Украине, подчеркнув ее особую значимость в условиях продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру страны и подготовки к зиме.

Об этом Report заявил представитель Европейской службы внешних связей (EEAS).

"Азербайджан является надежным энергетическим партнером ЕС и вносит вклад в оказание необходимой поддержки Украине. Как отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время визита в Азербайджан, Евросоюз благодарен Азербайджану за гуманитарную помощь Украине", - подчеркнул представитель EEAS в ответ на запрос Report.

По его словам, наряду с поддержкой Евросоюза и его государств-членов важную роль играет помощь других международных партнеров, в том числе Азербайджана. Она способствует удовлетворению неотложных потребностей Украины и укреплению ее устойчивости.

Представитель внешнеполитической службы ЕС отметил, что продолжающиеся российские атаки на украинские города, критическую инфраструктуру и гражданское население направлены на запугивание жителей, подрыв экономики и ослабление устойчивости страны, особенно в преддверии зимы.

Напомним, что 7 октября Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования в качестве гуманитарной помощи. Общая стоимость груза составила 2,5 млн манатов. В него вошли трансформаторы, 186 км электрических кабелей, провода и другое оборудование, необходимое для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.