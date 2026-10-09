 ЕС высоко оценил гуманитарную помощь Азербайджана Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

ЕС высоко оценил гуманитарную помощь Азербайджана Украине

Редакция 1news22:21 - Сегодня
ЕС высоко оценил гуманитарную помощь Азербайджана Украине

Европейский союз выразил признательность Азербайджану за оказание гуманитарной помощи Украине, подчеркнув ее особую значимость в условиях продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру страны и подготовки к зиме.

Об этом Report заявил представитель Европейской службы внешних связей (EEAS).

"Азербайджан является надежным энергетическим партнером ЕС и вносит вклад в оказание необходимой поддержки Украине. Как отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время визита в Азербайджан, Евросоюз благодарен Азербайджану за гуманитарную помощь Украине", - подчеркнул представитель EEAS в ответ на запрос Report.

По его словам, наряду с поддержкой Евросоюза и его государств-членов важную роль играет помощь других международных партнеров, в том числе Азербайджана. Она способствует удовлетворению неотложных потребностей Украины и укреплению ее устойчивости.

Представитель внешнеполитической службы ЕС отметил, что продолжающиеся российские атаки на украинские города, критическую инфраструктуру и гражданское население направлены на запугивание жителей, подрыв экономики и ослабление устойчивости страны, особенно в преддверии зимы.

Напомним, что 7 октября Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования в качестве гуманитарной помощи. Общая стоимость груза составила 2,5 млн манатов. В него вошли трансформаторы, 186 км электрических кабелей, провода и другое оборудование, необходимое для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Поделиться:
182

Актуально

Хроника

В городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ...

Хроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего ...

Общество

В Азербайджане начнут проверять школьную форму учеников и одежду педагогов

Мнение

Каспий на грани: какие решения предлагает Азербайджан?

Политика

ЕС высоко оценил гуманитарную помощь Азербайджана Украине

Глава МИД Латвии встретилась с послом Азербайджана

Главы государств СНГ приняли Заявление о сохранении исторической памяти

2029 год объявлен в СНГ Годом транспортной связанности

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Исторический вектор Победы: от ноябрьского съезда 1992 года к полному суверенитету Азербайджана

Байрамов и Рубио обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

Джейхун Байрамов: развитие связей со странами Африки является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили перспективы развития отношений

Последние новости

Сборная Турция уволила Монтеллу после провала в Лиге наций

Сегодня, 22:40

ЕС высоко оценил гуманитарную помощь Азербайджана Украине

Сегодня, 22:21

МИД России: Запад использовал Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле

Сегодня, 22:00

Трамп: война с Ираном закончится скоро

Сегодня, 21:40

Самолеты Путина не могли приземлиться в Москве из-за атаки дронов - ФОТО

Сегодня, 21:19

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Туркменистан

Сегодня, 21:00

Почему азербайджанские школьники берутся за ножи? Эксперты о причинах подростковой агрессии

Сегодня, 20:40

В рамках подготовки к международному мероприятию пройдут учения по движению транспортных средств

Сегодня, 20:20

Из-за ограничений в воздушном пространстве России AZAL отменил четыре рейса, запланированных на сегодня

Сегодня, 20:03

Россия сократила квоту на временное проживание иностранцев в 2027 году

Сегодня, 19:45

Рубио призвал союзников встать на сторону США в борьбе против МУС

Сегодня, 19:35

В Азербайджане мать и ее сожитель получили сроки за истязание детей

Сегодня, 19:15

Глава МИД Латвии встретилась с послом Азербайджана

Сегодня, 19:01

Теймур Мусаев встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 18:46

США ввели санкции против МУС

Сегодня, 18:31

В школах Баку начнут проводить мониторинги соблюдения правил ношения формы

Сегодня, 18:15

Фигуристы Азербайджана завоевали бронзовую медаль в Казахстане

Сегодня, 18:04

Чемпионат Европы: азербайджанская спортсменка вышла в финал

Сегодня, 17:40

Мирзоян и Фидан обсудили вопросы взаимодействия между Арменией и Турцией

Сегодня, 17:28

КСИР заявил об ударе по танкеру в Ормузском проливе

Сегодня, 17:20
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55