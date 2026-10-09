Сборная Турция уволила Монтеллу после провала в Лиге наций
Турецкая футбольная федерация (TFF) объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Винченцо Монтеллой.
Как сообщает Türkiye Gazetesi, соответствующее решение было принято на заседании руководства федерации 9 октября.
«Принято решение не продолжать сотрудничество с главным тренером национальной сборной Винченцо Монтеллой», — говорится в заявлении TFF.
Решение принято на фоне неудачных результатов команды. Сборная Турции не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2026 года, а в четырёх матчах Лиги наций потерпела четыре поражения подряд.
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