ЕС планирует сократить расходы на оборону

Евросоюз намерен сократить предусмотренное в следующем семилетнем бюджете финансирование оборонной промышленности, безопасности и космических программ почти на 17 миллиардов евро, а расходы на военную мобильность, включая переброску войск, — еще более чем на 2 миллиарда евро, следует из нового переговорного документа Совета ЕС, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно опубликованной сравнительной таблице, первоначально предложенное Еврокомиссией финансирование направления «Устойчивость и безопасность, оборонная промышленность и космос» сокращается со 130,704 миллиарда до 113,712 миллиарда евро. Таким образом, уменьшение расходов составит почти 17 миллиардов евро.