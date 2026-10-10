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Принца Гарри освистали на матче в Британии

Редакция 1news21:22 - Сегодня
Принца Гарри освистали на матче в Британии

Болельщики встретили неодобрительными криками появление принца Гарри на большом экране во время матча между английскими регбийными клубами «Лестер Тайгерс» и «Глостер». Об этом сообщает Independent.

Когда камера показала герцога Сассекского на стадионе «Маттиоли Вудс Уэлфорд Роуд», с трибун послышались свист и возгласы недовольства. Вскоре оператор переключил камеру на другой план.

Гарри посетил матч без супруги Меган Маркл.

В августе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Семья прилетела из Калифорнии в аэропорт Бирмингема на частном самолёте. По имеющимся данным, дети пары уже посещают британскую школу.

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