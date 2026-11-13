В Ормузском проливе газовоз подорвался на мине

Газовоз в пятницу подорвался на морской мине при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту на востоке Ормузского пролива.

Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

"Несколько часов назад судно, перевозившее сжиженный газ на востоке Ормузского пролива, не обратив внимания на неоднократные предупреждения, попыталось пройти по неразрешенному [Ираном] и опасному южному маршруту пролива и подорвалось на морской мине, что вызвало очень мощный взрыв", - говорится в заявлении.

По данным ВМС КСИР, судно рассчитывало пройти под прикрытием американских истребителей.

Источник: ТАСС