Гаджибей Гейдарли: Против Азербайджана на азербайджанском языке ведется информационная война

Против Азербайджана ведется информационная война на азербайджанском языке, заявил член правления Совета печати Азербайджана Гаджибей Гейдарли. По его словам, десятки и сотни управляемых из-за рубежа аккаунтов, профилей и страниц в социальных сетях распространяют на азербайджанском языке ненависть к Азербайджану, пытаясь создать в обществе противостояние и недоверие к государству и национальным интересам.

Об этом он написал в Facebook.

Г. Гейдарли напомнил слова Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие на съезде партии «Ени Азербайджан».

«Под боком у нас на азербайджанском языке днем и ночью против нас обрушиваются провокации», - сказал Ильхам Алиев.

По словам Г. Гейдарли, чтобы увидеть эту реальность, не нужно следить за медиа зарубежных стран: достаточно зайти в социальные сети и посмотреть на профили, созданные в соседних странах и действующие на азербайджанском языке. Одни из них открыто распространяют ложную информацию, другие искажают факты, третьи используют чувствительные для общества темы, чтобы настроить людей друг против друга.

Самым опасным он назвал то, что языком этих провокаций является родной язык. Как отметил Г. Гейдарли, человек легче воспринимает информацию на своем языке, и провокационные аккаунты используют именно эту психологическую особенность: они знают образ мышления и эмоции местной аудитории, преувеличивают существующие проблемы, а иногда выдают за правду несуществующие события. По его словам, цель состоит не в том, чтобы донести какую-либо новость или подать событие иначе, а в том, чтобы заставить людей усомниться в своем государстве, обществе, будущем и друг в друге.

Он указал, что информационную войну нередко вспоминают только во время военных операций, тогда как она может продолжаться каждый день и каждый час на экранах телефонов. Фейковая новость, манипулятивное видео, вырванное из контекста выступление или утверждение, распространенное с фальшивого профиля, способны повлиять на тысячи людей, а те часто делятся информацией, не проверив ее источник.

По мнению Г. Гейдарли, борьбу с такими провокациями следует вести не эмоциями, а фактами, профессионально, в правовых рамках и последовательно. Он призвал смотреть не только на то, кто что пишет, но и на то, на каких фактах это основано, какой цели служит и что дает обществу.

«Иногда самая опасная атака против страны начинается не с ее границ, а с экранов телефонов ее собственных граждан», - отметил Г. Гейдарли.

Гаджибей Новруз оглу Гейдарли - азербайджанский журналист и медиаменеджер, с апреля 2010 года основатель и главный редактор новостного сайта Azxeber.com. Он родился в 1991 году в Баку, окончил бакалавриат по журналистике в Бакинском государственном университете и получил степень магистра по международным отношениям в Университете Бахчешехир. Членом правления Совета печати Азербайджана он был избран 24 сентября 2022 года на VIII съезде организации. Г. Гейдарли также участвует в работе общественных и молодежных медиаорганизаций, в том числе İrəli Media Academy.