В Билясуваре произошла цепная авария: есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО

На участке новой автомагистрали Алят - Астара, проходящем по территории Билясуварского района, произошла цепная авария со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az, по предварительным данным, в результате столкновения нескольких автомобилей один человек погиб, еще несколько получили травмы.

Их доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавших.

Обстоятельства происшествия уточняются.