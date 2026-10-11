В Билясуваре произошла цепная авария: есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО
На участке новой автомагистрали Алят - Астара, проходящем по территории Билясуварского района, произошла цепная авария со смертельным исходом.
Как сообщает 1news.az, по предварительным данным, в результате столкновения нескольких автомобилей один человек погиб, еще несколько получили травмы.
Их доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавших.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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